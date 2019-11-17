Названы первые симптомы рака легких

Рак легких в большинстве случаев никак не проявляет себя на начальных стадиях, однако на него могут указывать сигнализировать нетипичные симптомы, заявили эксперты.

Они отмечают, что врача нужно посетить в случае затрудненного дыхания и приступах кашля, который люди часто принимают за обычную простуду. Другие возможные симптомы – постоянная хрипота, отеки шеи и лица, одышка, а также боли в груди, возникающие при дыхании. Симптомами онкологии могут быть ночное потоотделение, резкое снижение веса, передает РИА «Новости».

Также на рак легких могут указать нетипичные симптомы: боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, жировые отложения вокруг средней части тела.

В то же время, отметили эксперты, эти признаки не всегда говорят о развитии онкологии, но указывают на то, что нужно пройти медицинское обследование.