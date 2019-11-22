Судебные тяжбы не позволили демонтировать старый саркофаг Чернобыльской АЭС

Госпредприятие «Чернобыльская АЭС» (ГСП «ЧАЭС») признало победителем тендера на проведение строительных работ на саркофаге над четвертым энергоблоком ЧАЭС компанию, чьи предложения не соответствуют требованиям тендерной документации, сообщила государственная аудиторская служба Украины.

В службе сообщили, что «в июле Госаудитслужба провела мониторинг закупки строительных работ по объекту «Укрытие» ГСП «ЧАЭС», и «по результатам проверки предложения двух предприятий оказались не отвечающими требованиям тендерной документации», передает ТАСС.

В Госаудитслужбе отметили, что ООО «СК «Укрстроймонтаж» в подтверждение опыта выполнения аналогичного договора строительных работ предоставило договор в неполном объеме. Кроме того, оно не предоставило всей информации о технических данных по проекту.

В свою очередь ООО «ЮТЕМ-Инжиниринг» в подтверждение исполнения договора предоставило лишь часть контракта и не предоставило положительного письма-отклика непосредственно от заказчика объекта строительства – ГСП «ЧАЭС».

Указывается, что заказчик работ не учел замечания аудиторов и допустил участников к тендеру. «Чернобыльская АЭС» обжаловала в суде заключение Госаудитслужбы в Киевском окружном административном суде, который стал на сторону заказчика.

«Рассмотрение дела судом проходили в письменном производстве по правилам упрощенного искового производства, несмотря на стоимость закупки на сумму почти 2,1 млрд гривен (84 млн долларов) и ее сложную специфику. Также решения приняты без полного выяснения обстоятельств дела и без предоставления правовой оценки доказательствам Госаудитслужбы почти по всем нарушениям, изложенным в заключении», – прокомментировали решение суда в ведомстве.

Решение суда аудитслужба обжаловала в Шестом апелляционном административном суде и в данный момент ждет его решения.

Отмечается, что после ввода 10 июля 2019 года в эксплуатацию новой защитной арки над разрушенным четвертым энергоблоком АЭС, строительство которой велось 12 лет, необходимо демонтировать старый саркофаг – «Укрытие».

Соответствующий договор ГСП «ЧАЭС» подписало с ООО «СК «Укрстроймонтаж», которое уже выполняло работы в зоне отчуждения. Подрядчик до конца 2023 года должен будет демонтировать 18 конструкций «Укрытия», вероятность обрушения которых самая высокая, и вывезти радиоактивные отходы в пункт захоронения.

В 2019 году на реализацию проекта собираются выделить лишь 200 тыс. гривен – исключительно на предпроектные работы.

Согласно тендерной документации, подрядчик должен будет выполнить комплекс работ «под ключ». Вместе с этим ему необходимо организовать медобследование персонала и при необходимости предоставлять ему первую помощь, управлять радиационной и общей безопасностью, осуществлять научно-техническое сопровождение проекта, а также поддержку при взаимодействии с регулирующими органами.

После демонтажа подрядчик должен будет перевезти радиоактивные, а также бытовые и строительные отходы в пункты для захоронения на полигон твердых бытовых отходов «Лелив» (бывшее село Лелив Иванковского района) или в пункт захоронения радиоактивных отходов «Буряковка» (бывшее село Буряковка Иванковского района).

Все работы по договору подрядчик должен закончить до 20 декабря 2023 года.

Свои предложения для участия в тендере подали четыре компании – ООО «СК «Укрстроймонтаж», ООО «Ютем-Инжиниринг», ООО «Менерго» и корпорация «Укртрансбуд».

Последние две компании к аукциону допущены не были. Из участвовавших в тендере двух компаний предложение ООО «СК «Укрстроймонтаж» оказалось самым выгодным.

После проведения аукциона, 17 июля в Госаудитслужбе приняли решение провести мониторинг закупки. Выяснилось, что заказчик допустил нарушения при рассмотрении тендерных предложений ООО «Ютем-Инжиниринг» и ООО «СК «Укрстроймонтаж», так как они не соответствовали тендерным условиям.

В частности, победитель торгов ООО «СК «Укрстроймонтаж» не предоставило технические данные по проекту, а именно – общее количество трудозатрат, общее количество радиоактивных отходов, основные решения по обращению с этими отходами и по использованию средств индивидуальной защиты от радиационного загрязнения.

Госаудитслужба обязала заказчика устранить допущенные нарушения в течение пяти дней или предоставить аргументированные возражения. На 31 июля ответ опубликован не был.

Напомним, в ноябре был побит рекорд посещаемости чернобыльской зоны отчуждения.