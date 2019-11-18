Эксперт оценил взаимодействие ОНФ и «Лидеров России» в Ростовской области

Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров заявил, что Ростовская область показала хороший пример взаимодействия ОНФ и «Лидеров России».

«Отрадно видеть, что участники всех сезонов включаются в повестку Общероссийского народного фронта и вместе решают конкретные вопросы. Это хороший пример взаимодействия экспертов двух структур», – заявил Комиссаров на встрече активистов регионального штаба ОНФ с победителями, финалистами и полуфиналистами конкурса «Лидеры России».

Он отметил, что Ростовская область – одна из самых активных участниц конкурса «Лидеры России». Она входит в топ-10 регионов страны по количеству поданных заявок (2,43% от всех регистраций в России). Количество заявок от региона выросло по сравнению с прошлым годом на 5,4%, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Ростовской области, победитель первого сезона Алексей Варяница в свою очередь отметил, что в Движении и в конкурсе «Лидеры России» главной ценностью является человек. Поэтому участники так легко встраиваются в работу Общероссийского народного фронта.

Участники встречи также рассказали Комиссарову о результатах совместной работы и текущих наработках. Так, в этом году общественники решили 59 проблем жителей донского региона, начиная от общих вопросов – спасение погибающей аллеи возле футбольного стадиона «Ростов-Арена» – до частных случаев – помогли обманутой пенсионерке вернуть 120 тыс. рублей за навязанную медицинскую услугу псевдомедицинским центром. Эксперты проекта «За честные закупки» в Ростовской области добились возвращения в государственный бюджет 141 млн рублей в виде штрафов и отмененных закупок.

Ряд вопросов были решены при поддержке «Лидеров России», четыре из которых входят в региональный штаб, другие участники привлечены в Движение экспертами и модераторами тематических площадок. К настоящему времени общественники добились ремонта жилья и благоустройства придомовых территорий для 269 детей-сирот региона. Кроме того, благодаря финалисту второго сезона конкурса «Лидеры России» Олегу Чаусову в рамках проекта ОНФ «Равные возможности – детям» работают три бесплатные школы для занятий по единоборству. Там занимаются 250 детей, планируется открыть еще пять таких школ в 2020 году.

По проекту Народного фронта «Цифровая экономика» работает победитель первого сезона конкурса Антон Алексеев. Он уверен, что для эффективной реализации всех цифровых инициатив требуются новые подходы и видение «из будущего», в том числе новые структурные изменения. В качестве одного из решений он озвучил инициативу внедрения «единой системы координат» – дорожной карты цифровой трансформации региона.

Член регионального штаба ОНФ, победитель первого сезона Игорь Бураков попросил Центральный штаб поддержать инициативу Ростовской области скорректировать статус устьевых портов Ростова-на-Дону и Азова, признав их «морскими портами с речным режимом эксплуатации». Он пояснил, что это позволит решить бюрократические проблемы, которые мешают судоходству в Азово-Донском бассейне и содержанию русла реки Дон в нормальном состоянии.

Занимаясь вопросом отсутствия на единых информационных порталах информирования о проведении публичных слушаний член регионального штаба, полуфиналист второго сезона Михаил Попов предложил дополнить систему сайтом public.gov.ru с публикацией на нем объявлений о назначении публичных слушаний за 40 дней до их проведения.