Эксперт оценил взаимодействие ОНФ и «Лидеров России» в Ростовской области

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18 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 13:44  |  vz.ru
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Франция отметила успехи России по отказу от доллара

Европа все чаще отмечает экономические достижения РоссииФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Вслед за немцами, которых удивила сила российского рубля, французское издание обратило внимание на то, как Россия целенаправленно движется по пути независимости от американского доллара. Отказ от этой валюты становится инструментом для сплочения стран БРИКС против США, констатирует французское издание. Чего уже сумела добиться Россия на этом пути?  Подробности...
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Зачем Лукашенко нужна «бешеная напряженка» с Россией

По словам Лукашенко, «создается впечатление, что у нас напряженка с Россией бешеная»Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Лукашенко потребовал изменить договор о границе, который он и первый президент России Борис Ельцин подписали 25 лет назад. Батька хочет, чтобы туристов и дальнобойщиков, которые едут с Запада в Россию, не тормозили бы под Смоленском на российской границе. Белоруссия из-за этого теряет свою «транзитную привлекательность». Но Россия вряд ли согласится. И не только потому, что устала от потока «белорусских креветок». Подробности...
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Как устроены самые популярные схемы воровства денег у России

Многие схемы бюджетного воровства раскрыты, но многие продолжают оставаться актуальнымиФото: YAY/ТАСС
Миллиардные хищения при строительстве космодрома Восточный, о которых на днях с негодованием напомнил Владимир Путин, могут служить материалом для всеобъемлющего исследования схем распила государственных денег. Эти же схемы активно использовались и на других «стройках века» последних лет. Каковы самые популярные способы воровства государственных денег в подобных случаях?  Подробности...
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Зеленский показал превращение из слуги в диктатора

Президент Украины показал характерФото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Появляются все новые подробности того, какой ценой Владимир Зеленский добился принятия скандального закона о продаже украинской земли. Выясняется, что многие депутаты Верховной рады были категорически против закона, как и близкий соратник Зеленского – олигарх Коломойский. Президент Украины уломал их крайне жестокими методами. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Киев готовится добровольно отказаться от Донбасса

Глеб Простаков, журналист
По исследованиям, большинство жителей Донбасса желают в том или ином качестве интегрироваться в Россию, в составе Украины хотят жить немногим более 5%. А раз так, к чему реинтегрировать эти чуждые новому украинскому самосознанию элементы? Подробности...

Время стрессов и страстей мчится все быстрей в лентах новостей

Алексей Алешковский, сценарист
В жизни, конечно, мало однозначного. Но нравственные ориентиры задают не политические убеждения, а систему ценностей. Ведь что такое хорошо, а что такое плохо, мы узнаем значительно раньше, чем знакомимся с разными политическими платформами. Подробности...

Бьет – значит, не любит

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Совершенно непонятно, как будет работать закон о семейном насилии. Разобраться бы с существующими. Чтобы женщины не боялись идти в полицию. Чтобы им было куда уходить от насильника. Вообще – было куда идти. Подробности...
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      На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

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              Эксперт оценил взаимодействие ОНФ и «Лидеров России» в Ростовской области

              18 ноября 2019, 12:32

              Текст: Алина Назарова

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              Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров заявил, что Ростовская область показала хороший пример взаимодействия ОНФ и «Лидеров России».

              «Отрадно видеть, что участники всех сезонов включаются в повестку Общероссийского народного фронта и вместе решают конкретные вопросы. Это хороший пример взаимодействия экспертов двух структур», – заявил Комиссаров на встрече активистов регионального штаба ОНФ с победителями, финалистами и полуфиналистами конкурса «Лидеры России».

              Он отметил, что Ростовская область – одна из самых активных участниц конкурса «Лидеры России». Она входит в топ-10 регионов страны по количеству поданных заявок (2,43% от всех регистраций в России). Количество заявок от региона выросло по сравнению с прошлым годом на 5,4%, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

              Руководитель регионального исполкома ОНФ в Ростовской области, победитель первого сезона Алексей Варяница в свою очередь отметил, что в Движении и в конкурсе «Лидеры России» главной ценностью является человек. Поэтому участники так легко встраиваются в работу Общероссийского народного фронта.

              Участники встречи также рассказали Комиссарову о результатах совместной работы и текущих наработках. Так, в этом году общественники решили 59 проблем жителей донского региона, начиная от общих вопросов – спасение погибающей аллеи возле футбольного стадиона «Ростов-Арена» – до частных случаев – помогли обманутой пенсионерке вернуть 120 тыс. рублей за навязанную медицинскую услугу псевдомедицинским центром. Эксперты проекта «За честные закупки» в Ростовской области добились возвращения в государственный бюджет 141 млн рублей в виде штрафов и отмененных закупок.

              Ряд вопросов были решены при поддержке «Лидеров России», четыре из которых входят в региональный штаб, другие участники привлечены в Движение экспертами и модераторами тематических площадок. К настоящему времени общественники добились ремонта жилья и благоустройства придомовых территорий для 269 детей-сирот региона. Кроме того, благодаря финалисту второго сезона конкурса «Лидеры России» Олегу Чаусову в рамках проекта ОНФ «Равные возможности – детям» работают три бесплатные школы для занятий по единоборству. Там занимаются 250 детей, планируется открыть еще пять таких школ в 2020 году.

              По проекту Народного фронта «Цифровая экономика» работает победитель первого сезона конкурса Антон Алексеев. Он уверен, что для эффективной реализации всех цифровых инициатив требуются новые подходы и видение «из будущего», в том числе новые структурные изменения. В качестве одного из решений он озвучил инициативу внедрения «единой системы координат» – дорожной карты цифровой трансформации региона.

              Член регионального штаба ОНФ, победитель первого сезона Игорь Бураков попросил Центральный штаб поддержать инициативу Ростовской области скорректировать статус устьевых портов Ростова-на-Дону и Азова, признав их «морскими портами с речным режимом эксплуатации». Он пояснил, что это позволит решить бюрократические проблемы, которые мешают судоходству в Азово-Донском бассейне и содержанию русла реки Дон в нормальном состоянии.

              Занимаясь вопросом отсутствия на единых информационных порталах информирования о проведении публичных слушаний член регионального штаба, полуфиналист второго сезона Михаил Попов предложил дополнить систему сайтом public.gov.ru с публикацией на нем объявлений о назначении публичных слушаний за 40 дней до их проведения.


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