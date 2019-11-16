Израильская армия начала наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля утром в субботу начала наносить удары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Сообщение об этом опубликовано на странице армейской пресс-службы в Twitter.

«В данный момент мы наносим удары по объектам террористической инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа», – говорится в тексте.

Данные о том, что именно подверглось атаке, не приводятся.

Указывается также, что удары наносятся «в ответ на ракеты, выпущенные из Газы по израильским гражданским».

В ночь на субботу из сектора Газа в сторону города Беэр-Шева, расположенного на юге Израиля, были выпущены две ракеты, которые перехватила система противовоздушной обороны «Железный купол», передает ТАСС.

До этого сообщалось, что израильская ПВО перехватила 20 из 50 выпущенных из Газы ракет. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему система ПВО Израиля бессильна против кустарных ракет.