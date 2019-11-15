Асад предупредил об угрозе этнического конфликта из-за действий Турции

Действия Турции на северо-востоке Сирии могут привести к этническому конфликту, заявил президент арабской республики Башар Асад. Сирийский лидер подчеркнул, что Дамаск выступает против инициативы Анкары вернуть беженцев на подконтрольные турецкой армии территории.

«Никто не верит, что Турция хочет вернуть 3 млн сирийских беженцев в этот район. Это гуманитарная вывеска для создания иллюзии», – заявил Асад в интервью РИА «Новости» и телеканалу «Россия 24».

Асад отметил, что даже если бы Турция действительно намеревалась сделать это, такое развитие событий было бы «абсурдом», ведь возникнут конфликты между собственниками земель, проживающими в местных городах и деревнях людьми, владельцами недвижимости и сельскохозяйственных угодий и новыми поселенцами.

«Законные жители этих районов не поступятся своими правами в отношении своих территорий. Это означает, что такой конфликт будет иметь этнический характер», – пояснил президент Сирии.

Турки, по его словам, стремятся привести на эти земли террористов, которые действовали на территории САР и были разбиты, вместе с их семьями для того, чтобы они сформировали новое радикализированное общество «в соответствии с тем видением, которого придерживается турецкий режим [президента Реджепа Тайипа] Эрдогана».

«В этом заключается его реальная цель. В любом случае оба варианта очень опасны и нацелены на дестабилизацию Сирии, поэтому мы категорически это отвергаем», – заключил Асад.

9 октября Анкара объявила о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в РФ).

В конце октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип договорились о разрешении ситуации на севере Сирии без кровопролития. По итогам переговоров операция турецких войск в Сирии была приостановлена.

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