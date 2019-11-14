Посла России вызвали в МИД Чехии

В МИД Чехии вызван посол России в Праге Александр Змеевский. Его попросили объяснить ситуацию с включением чешской организации «Человек в беде» в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций в России, сообщила пресс-служба чешского дипведомства.

«В связи с тем, что глава МИД Томаш Петршичек находится в зарубежной поездке, с послом РФ встретился замминистра Мартин Повейшил. Он попросил посла объяснить, почему в целом успешная организация «Человек в беде» была включена в список организаций, деятельность которых является в РФ нежелательной, и выразил обеспокоенность этим шагом российской стороны», – передает РИА «Новости» сообщение МИД Чехии.

Дипведомство утверждает, что «Человек в беде» – значительная и общепризнанная организация, занимающаяся деятельностью, связанной с правами человека, образованием и другими гуманитарными вопросами, в более чем 50 странах мира.

Глава чешского МИД Петршичек заявил, что ситуация вокруг организации «требует быструю реакцию».

«Я не хотел, чтобы все откладывалось до моего возвращения из-за рубежа. Поэтому вместо меня во встрече (с российским послом) участвовал замминистра Повейшил. Когда я вернусь, будем координировать дальнейшие шаги, в том числе, на международном уровне», – заявил Петршичек.

Ранее Минюст России включил в перечень нежелательных чешскую неправительственную организацию «Человек в беде».