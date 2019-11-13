Начата проверка после оскорбления полицейских главой района Псковской области

Правоохранительные органы Псковской области проведут проверку по факту оскорбления главой Печорского района Псковщины Дмитрием Сопотовым полицейских.

В описании к появившемуся в Сети видео говорится, что в конце мая сотрудники полиции остановили автомобиль муниципального предприятия «Благоустройство», в котором ехали его руководитель Георгий Осипов и глава Печорского района Псковщины Сопотов. Полицейский предложил водителю пройти медицинское освидетельствование. Сопотов «заступился» за коллегу, заявив, что «человек выпил четыре стопки виски» в честь победы муниципалитета в грантовом конкурсе, где район выиграл 54 млн рублей.

В отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении, который он впоследствии обжаловал в суде.

Сопотов объяснил повышенный тон и мат, который он допустил в разговоре с полицейским, «сиюминутной импульсивной реакцией на ситуацию».

«Это как оголенный нерв. Осознаю, что это неправильно, и с сотрудником полиции на следующий же день все вопросы были сняты. А потом уже во всех оспариваемых моментах разбирался суд», – приводит «Интерфакс» слова главы Печорского района.

Он добавил, что суд и правоохранительные органы разобрались в этой ситуации. Водитель был оправдан.

«По сути я был прав, а по сути общения – не прав. Но я просто защищаю своих сотрудников. И не потому, что, как говорится, рука руку моет, а справедливости ради. Он не является нарушителем дисциплины, трудится на сложном направлении», – сказал Сопотов.

Ранее в Красноярске был задержан главный тренер ФК «Енисей», который находился за рулем в пьяном виде, позже он был лишен водительских прав.