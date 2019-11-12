МЧС ответило на претензии ТАНТК по иску на 1 млрд рублей

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) имени Г.М. Бериева нарушил условия контракта на поставку самолетов Бе-200 МЧС, поэтому оплата шестого самолета не осуществлялась, сообщили в пресс-службе ведомства.

В МЧС отметили, что еще в 2011 году заключен государственный контракт на поставку шести самолетов-амфибий Бе-200 между ведомством и ТАНТК имени Г. М. Бериева. Первый самолет был поставлен в 2017 году. В соответствии с распоряжениями правительства России сроки поставки пяти самолетов были изменены.

«В настоящее время поставщиком не соблюдены существенные условия госконтракта, а именно не проведены работы для установки системы спутниковой связи в шести самолетах. В связи с этим оплата шестого самолета не производилась», – передает ТАСС сообщение МЧС.

Во вторник Арбитражный суд Москвы по иску ТАНТК взыскал с МЧС России более 1 млрд рублей – задолженность за поставленный в этом году самолет-амфибию Бе-200.

В этом иске ТАНТК потребовал выплатить задолженность за шестой поставленный министерству самолет в рамках госконтракта от 25 мая 2011 года. Воздушное судно стоимостью более 1,4 млрд рублей было передано заказчику в феврале. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск.

По словам представителя истца, за шестой самолет был выплачен только аванс в размере 30%.

Ответчик иск не признал. Как заявил представитель МЧС, заказчик не может перечислить деньги по вине поставщика, так как ТАНТК направляет ненадлежащим образом оформленные документы.

По словам ответчика, министерство трижды возвращало документы с замечаниями, которые до сих пор не устранены.

«До получения комплекта документов у ответчика не возникает обязанность по оплате», – передает РИА «Новости» слова представителя МЧС.