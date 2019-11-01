Украинским журналистам объяснили, почему брать ДНР в кавычки - безграмотно

Главный редактор издания «Таймер-Одесса» Юрий Ткачев обратился к украинским журналистам с просьбой соблюдать правила русского языка и правильно писать аббревиатуру ДНР.

«Согласно правилам русского языка, инициальные аббревиатуры (т.е. аббревиатуры, образованные из первых букв слов названия) не берутся в кавычки в ситуациях, когда используется без родового слова (сравним УДП («Украинское дунайское пароходство») и ЧАО «УДП»: последнее написание является не бесспорным, но допустимым)», – сообщил Ткачев в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что написание «ДНР» является не «политкорректным», а безграмотным вопреки мнению украинских патриотов.

«Если вам угодно продемонстрировать свое скептическое отношение к данному образованию, то русский язык предоставляет вам для этого множество других выразительных средств кроме кавычек, таких как оговорки «непризнанная», «самопровозглашенная», «так называемая» и тому подобное», – добавил журналист.

Также в качестве альтернативы он предложил брать в кавычки полное наименование «Донецкая Народная Республика» или придумать и использовать родовое слово.

«Потому что реально безграмотность вымораживает», – заключил Ткачев.

Ранее военный журналист Максим Фадеев опубликовал словарь ополченцев ДНР и ЛНР, сформированный за время боевых действий.