В центре имени Блохина опровергли низкие зарплаты медсестер

В Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) имени Блохина заявили, что зарплата, о которой рассказала одна из медсестер центра, занижена в несколько раз. В пресс-службе учреждения заявили о готовности предоставить достоверную информацию СМИ при согласии на разглашение персональных данных.

«Одна из медсестер, называющая суммы, начисленные ей, а также другим медсестрам в НМИЦ онкологии им.Н.Н.Блохина за месяц от 2000 до 5000 рублей, распространяет ложную информацию, уменьшая свою зарплату в десятки раз. Мы могли бы представить точные суммы начисленной за 2019 год зарплаты этой сотрудницы, что явилось бы лучшим доказательством лжи. Однако мы действуем в рамках закона и не можем разглашать персональную информацию. Если героиня видеоролика даст согласие, мы готовы публично прокомментировать каждую ее выплату помесячно», - цитирует »Интерфакс» сообщение пресс-службы.

По данным НМИЦ, в трех НИИ центра зарплата среднего медперсонала составляет от 40 тыс. до 146 тыс. рублей в месяц, врачей - от 49 тыс. до 343 тысяч рублей.

«По поводу появившейся информации о том, что 50 медсестер НИИ детской онкологии и гематологии (ДОиГ) собираются уволиться, поясняем: в НИИ ДОиГ работают 84 медсестры. Все они работают в штатном режиме, заявление об увольнении поступило от одной медсестры», - добавили в пресс-службе.

Ранее несколько врачей онкоцентра Блохина заявили об увольнении, одной из причин они назвали ситуацию с зарплатами. Позже руководство онкоцентра назвало зарплаты врачей.