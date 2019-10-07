Китайские СМИ восхитились возможностями российского «надувного» полка

Российский «надувной» полк принял участие в учениях и обратил силу противника в свою пользу, пишет китайское издание «Цаньякао сяоси» в статье об учениях Вооруженных сил России «Центр-2019».

Издание пишет, что обман является одной из самых древних военных тактик. В статье говорится об эпизоде учений «Центр-2019» в Оренбургской области, где инженерно-маскировочное подразделение использовало надувные танки Т-72 и противоракетные комплексы С-300, чтобы сбить противника с толку и ввести его в заблуждение. Отмечается, что на поле боя из ничего была создана «мощная (поддельная) армия», приводит текст статьи «ИноСМИ».

«Режиссером постановки», пишет издание, стало профессиональное «подразделение обмана» – 45-й инженерно-маскировочный полк. В шутку его прозвали «надувной полк». Главное его вооружение – надувные модели российского оружия: самолеты МиГ-31, Су-27, танки Т-72, Т-80, ракетный комплекс С-300 и т.д. Также на вооружении стоит аппаратура, способная значительно снизить эффективность оптических и инфракрасных приборов и систем радиолокационной разведки противника.

Благодаря специальному металлизированному составу надувные модели на экранах радаров отображаются как настоящее оружие, пишет китайское издание, также установлены приборы инфракрасного излучения, которые позволяют противнику видеть «оружие». Все усилия направлены на то, чтобы любым разведывательным оборудованием «надувная армия» обнаруживалась как настоящая.

Между тем, модели легкие – «танк» Т-80 весит всего чуть больше 30 кг, и ее может нести за плечами один солдат. Вес крупной «техники» не превышает 100 кг. Надуть одно оружие можно за пять минут. Для полного размещения надувного танкового батальона с танками Т-80 потребуется в общей сложности 2,5 часа. Создаются также фальшивые казармы, машины обеспечения, «следы» от танковых гусениц. В такие короткие сроки развернуть все необходимые силы и средства – это уникальное мастерство 45-го отдельного инженерно-маскировочного полка российской армии, пишет китайское издание.

«Это реалистичное надувное вооружение может не только заставить противника сомневаться, заманить его в ловушку, из ничего на поле боя создать смертельное оружие, но также может запугать противника, в результате чего можно выиграть сражение еще до его начала. Это хорошо поставленное «шоу иллюзий» вводит противника в заблуждение и провоцирует на ошибки, оказывая таким образом огромное влияние на исход войны», – пишет издание.