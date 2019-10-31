Сенатор Рязанский: Финансирование расходов на оборону сокращается, а на здравоохранение растет

Рост финансирования здравоохранения на фоне сокращений расходов на оборону показывает стратегическую важность этого вопроса, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Валерий Рязанский, комментируя прошедшее в четверг расширенное заседание Госсовета, посвященное проблемам российской медицины. При этом, по его словам, глава государства обозначил и необходимость строго контроля за расходованием этих средств.

Мероприятию с участием президента, которое прошло в Светлогорске Калининградской области, предшествовал семинар-совещание с участием губернаторов и профильных парламентариев, отметил сенатор Валерий Рязанский. «Разбившись на пять команд, участники предварительно обсудили основные направления модернизации, по которым должны приниматься решения в первую очередь», – рассказал глава комитета Совета Федерации по социальной политике.

Так, например, один из участников заседания – глава Крыма Сергей Аксенов еще в понедельник сообщил на своей странице в Facebook: республика представит Госсовету предложения по преодолению дефицита кадров в больницах и поликлиниках. «Главная задача для регионов – сделать работу врача привлекательной. Здесь два ключевых приоритета: служебное жилье и заработная плата», – отметил его коллега севастопольский губернатор Михаил Развожаев.

Пакет предложений по улучшению качества здравоохранения, подготовленных по результатам деятельности профильной рабочей группы, на заседании представил губернатор Ивановской области, руководитель рабочей группы «Здравоохранение» Станислав Воскресенский.

На заседании в четверг Владимир Путин «напомнил о тех сигналах и обращениях, которые он получил в ходе прямой линии и общения с представителями общественных организаций, гражданского общества и ОНФ», – отметил сенатор Рязанский.

«Как и во многих других случаях, президент инициировал обсуждение стратегически важного вопроса – в данном случае, это модернизация первичного звена здравоохранения», – отметил Рязанский. По его словам, подготовленные предложения по моделям первичного звена касаются прежде всего сельских больниц, поликлиник и других медучреждений. «Главным образом речь идет о подготовке кадров, модернизации инфраструктурных проектов, о строительстве, транспортном обеспечении, включая санитарную авиацию», – перечислил сенатор, особо отметив последний вопрос – о санитарной авиации.

«Президент предостерег: если выделяются деньги на авиацию, так используйте их по назначению. Если авиация не работает или не заказаны ресурсы по ее обслуживанию, то какой смысл в таких самолетах и вертолетах? – рассказал Рязанский. – Санитарная авиация – это важнейший инструмент повышения доступности медицинской помощи для регионов с малой плотностью населения. Но нужно провести инвентаризацию, кому и где такая авиация необходима прежде всего».

По его словам, по итогам совещания будет подготовлен набор конкретных поручений правительству и губернаторскому корпусу. «Это делается для того, чтобы серьезно повлиять на то, как будут израсходованы деньги и каков будет ожидаемый эффект от того, что государство вложит еще 550 млрд рублей в модернизацию первичного звена. То, что (как отметил президент) финансирование расходов на оборону сокращается, а на здравоохранение растет – это верно, так и должно быть. Можно только поддержать президента в выборе такого стратегического курса. Когда мы будем принимать закон о бюджете, то обязательно поддержим его», – заверил Рязанский.

Напомним, что ранее президент заявил, что объем финансирования первичного звена медицины в стране по нацпроекту «Здравоохранение» недостаточен. Для решения проблемы и было принято решение выделить указанные 550 млрд рублей, о чем участникам заседания сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Федеральный бюджет возьмет на себя 90% финансовых обязательств по развитию системы здравоохранения в стране, сообщил руководитель рабочей группы «Здравоохранение» Станислав Воскресенский. Он уточнил, что в ближайшие пять лет страну ждет масштабная модернизация первичного звена: приведение в порядок центральных районных больниц, ФАП (фельдшерско-акушерских пунктов) поликлиник, которые в настоящий момент в отдельных местах – «просто в печальном состоянии и там невозможно работать».

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