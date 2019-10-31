В Кремле назвали закономерным высокий интерес россиян к прошлому Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков счел закономерным высокий интерес, который вызывают факты и документы, связанные с прошлым российского лидера Владимира Путина.

«Да, считаем закономерным такой интерес», – заявил Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле закономерным высокий интерес россиян к фактам из биографии Путина, передает ТАСС.

Так он прокомментировал появление в экспозиции Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга ранее не экспонировавшейся характеристики на Путина, которая была дана ему много лет назад по линии КГБ СССР.

Выставка «Выдающиеся деятели отечественной истории XX-XXI веков» посвящена 90 персонам, которые добились значительных успехов в сфере политики, военного дела, науки, искусства и культуры. В экспозицию вошли документы, посвященные 75-летию со дня Великой Победы, 170-летию со дня рождения академика Ивана Павлова, 155-летию со дня рождения инженера, строителя первых гидроэлектростанций Генриха Графтио. На выставке представлена анкета на комсомольца Владимира Путина, анкеты Валентины Матвиенко и Георгия Полтавченко, письма, фотографии, документы с резолюциями Михаила Горбачева, Юрия Гагарина, Игоря Курчатова, Максима Горького, Казимира Малевича.