Путин объяснил, как Россия избежала гражданской войны в 90-е

Россия смогла избежать в 90-е гражданской войны только благодаря трудолюбию и терпению жителей страны, заявил президент Владимир Путин.

«Почти 20 лет назад, накануне наступления 2000-го года вышла моя статья, она называлась «Россия на рубеже тысячелетий». Сделанный в ней анализ тогда, анализ состояния мира, перспектив развития, как мне кажется, в целом соответствовал реальности. Россия действительно пережила в 90-е годы двадцатого века один из самых трудных периодов в своей истории», – передает его слова РИА «Новости».

Путин отметил, что Россия испытывала «острейшие внутриполитические, экономические, социальные кризисы», а кроме того «подверглась агрессии со стороны международного терроризма».

«Россия подошла к очень опасной тогда черте, за которой могло произойти самое худшее для любого народа, для любой нации и страны – развал и распад государства. Угроза эта висела в воздухе и в большинстве своем люди ее чувствовали», – сказал Путин.

Президент добавил, что Россия могла тогда погрузиться в бездну крупномасштабной гражданской войны, утратив суверенитет и государственные единство. Тогда страна, по его словам, могла «оказаться на периферии мировой политики».

«И только благодаря исключительному патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России наша страна была отодвинута от этой опасной черты», – подчеркнул Путин.

В ходе прямой линии в июне президент заявил, что за 90-е в России «полностью развалилась социальная сфера, промышленность, оборонка».

«Мы практически развалили вооруженные силы, довели страну до гражданской войны, до кровопролития на Кавказе, и поставили страну на грань утраты суверенитета и развала», – сказал Путин.