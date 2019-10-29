Жен ликвидированного в Сирии боевика уличили в получении пособия в Дагестане

В Дагестане две вдовы нейтрализованного в Сирии боевика заподозрены в незаконном получении пособия об утере кормильца.

«В Цумадинском районе Дагестана пособия по утере кормильца получали две женщины, которые являются женами уничтоженного, по предварительным данным, в Сирии боевика Магомедхана Даудова (он находился в международном розыске по статьям УК РФ о теракте и участии в незаконном вооруженном формировании)», – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, женщинам помогала местная жительница, с которой вдовы делились деньгами, полученными из местного отделения Пенсионного фонда в селе Агвали, куда они подали поддельные документы о смерти мужа.

Источник утверждает, что одна женщина получила на одного ребенка около 400 тыс. рублей, другая на обоих детей – около 1,2 млн рублей. Пособия выплачивались им с 1 октября 2015 года по 29 июля 2019.

В отношении женщин было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере и подделке паспорта гражданина или удостоверения.

Ранее в Таганроге многодетной неполной семье выплатили пособие в размере 47,5 рублей.