Пассажир московского метро придумал новый способ знакомства с девушками

Один из пассажиров Московского метрополитена придумал новый способ знакомства, приклеив к спине объявление о поиске второй половинки.

В Сети появилось фото пассажира метрополитена, разыскивающего даму сердца.

«Я холостой, я в поисках любви. Я люблю жить так же, как люблю готовить. Мое хобби – жизнь, спорт, самосовершенствование», – говорится в объявлении, прикрепленном к спине мужчины. Там же можно найти его личные контакты.

«А вы все еще знакомитесь в Тиндере?» – сыронизировали по этому поводу авторы Telegram-канала Метро Москвы.