Путин наградил спасшую пассажиров Ан-24 бортпроводницу

Президент России Владимир Путин наградил бортпроводницу Елену Лапуцкую, спасшую 43 пассажира при аварийной посадке Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска в июне, и других членов экипажа самолета.

Стюардесса награждена Медалью Нестерова за «мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях». Также Медалью Нестерова награжден Сергей Сазонов – второй пилот самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара».

Посмертно Орденами мужества награждены бортмеханик самолета Олег Барданов и пилот-инструктор Владимир Коломин.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

27 июня самолет Ан-24 компании «Ангара» совершил аварийную посадку в Нижнеангарске после отказа одного из двигателей. При посадке самолет выехал за пределы ВПП, столкнулся со зданием очистных сооружений и загорелся. Погибли пилот и бортмеханик.

В августе секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак обратился к Владимиру Путину с просьбой представить к награде бортпроводницу Елену Лапуцкую. Она быстро открыла аварийные двери и помогла людям выбраться из салона. Все 43 пассажира выжили.

Экипаж Ан-24 был представлен к наградам в августе.

Медаль Нестерова названа в честь Петра Николаевича Нестерова, российского военного летчика, основоположника высшего пилотажа. В 1914 он погиб в воздушном бою, впервые в практике боевой авиации применив таран.

Медалью Нестерова награждаются в том числе летный состав гражданской авиации за личное мужество и отвагу.

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