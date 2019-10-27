Кардиган Кобейна продан на аукционе за рекордные 334 тыс. долларов

Зеленый кардиган бывшего лидера рок-группы Nirvana Курта Кобейна, на котором он выступал на акустическом концерте MTV Unplagged, продан на аукционе в Нью-Йорке за 334 тыс. долларов, сообщает аукционный дом Julien's Auctions.

Концерт проходил в 1993 году в нью-йоркской студии звукозаписи Sony Music Studios. Видео- и аудиоверсии выступления были выпущены в 1994 году после смерти Кобейна. Это одни из самых знаменитых живых записей группы Nirvana, передает ТАСС.

Изначально кардиган оценивался в 200-300 тыс. долларов. В 2015 году его реализовали на торгах того же аукционного дома за 137,5 тыс. долларов при эстимейте в 60 тыс.

Также на аукционе продали электрогитару Fender Mustang, которая была сделана в 1993 году специально для Кобейна, который был левшой. Гитара продана за 340 тыс. долларов при эстимейте в 300-500 тыс.

За 21 тыс. 875 долларов ушел договор Nirvana со звукозаписывающей компанией Geffen Records, подписанный участниками коллектива.