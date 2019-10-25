Задержана грабившая ювелирные магазины в Петербурге женщина

В Санкт-Петербурге бывшего кассира банка подозревают в серии ограблений ювелирных салонов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По версии следствия, женщина, работая кассиром в отделении коммерческого банка в Казани, оказалась участником целой серии нападений на ювелирные магазины Санкт-Петербурга. Обвиняемая разбивала молотком витрины с драгоценными украшениями, передает РИА «Новости».

Более того, мошенницу подозревают еще в нескольких нападениях, совершенных на отделения почты в Ленобласти.

Также женщину подозревают в хищении 11 млн рублей из казанского отделения коммерческого банка в 2009 году, в котором она работала.

В МВД уточнили, что женщина жила в Великом Новгороде и ей долгое время удавалось скрываться. Преступница была обнаружена и задержана. При этом при проверке документов она предъявила оперативникам паспорт на другое имя.