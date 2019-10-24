Поклонская пофантазировала о Милонове с идолом Перуна

Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила на критику другого парламентария Виталия Милонова по поводу празднования Хэллоуина в России.

«Я не сказала, что я за или против празднования Хэллоуина. Я сказала, что я против попыток регулировать способы проведения досуга и карнавальные наряды в нашей прекрасной стране. Мы не живем в Северной Корее, чтобы всем носить одну и ту же прическу», – написала Поклонская в своем Facebook.

Она отметила, что Милонов за день «умудрился нахамить ей», отказался «здороваться в буфете» и отправил на исповедь.

«Уважаемый коллега, попробуйте меня понять: я не выступаю против вас лично, я выступаю против вашего стремления свести всё многообразие культурных форм к стереотипному штампу «наше – не наше». Мое личное мнение строится на том, что я, естественно, являюсь носителем культуры, обычаев и традиций украинского народа, страны, неотделимой от России, и представляю в парламенте многонациональный Крым. И позволю напомнить коллеге, что зарплату нам платит российский народ, среди которого есть представители всех национальностей и конфессий, и более 1000 лет на этом держится Россия», – добавила депутат.

Поклонская указала, что в России мусульмане могут праздновать Новый год с христианским Дедом Морозом, а православные отмечать День святого Валентина.

«Уверена, что если бы депутат Милонов жил тысячу лет назад, он бы обязательно стоял на берегу Днепра с идолом Перуна и кричал бы князю Владимиру, что тот является нацпредателем, который принес вражескую Христову веру на русские земли, и заодно требовал бы защитить языческие праздники», – подчеркнула она.

По ее мнению, развитие русской культуры заключается в интеграции, а не в отчуждении и изоляции.

Ранее Милонов, комментируя слова Поклонской о Хэллоуине для НСН, заявил, что для людей, чувствующих свою принадлежность к российской культуре, этот праздник и гей-парад стоят на одном уровне.