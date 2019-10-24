Поклонская назвала себя коренной украинкой

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в комментарии по поводу заявления своего коллеги Виталия Милонова о празднике Хэллоуин назвала себя коренной украинкой.

«Приближается загадочный Хэллоуин, а значит, Виталий Милонов снова объявляет войну этому привлекательному для молодежи английскому празднику. (…) Я как коренная украинка не могу разделить настороженное отношение коллеги Милонова к гарбузам (тыквам)», – написала она на своей странице в Facebook.

«По моему мнению, наша молодежь способна самостоятельно определять, какие праздники отмечать и по какому поводу веселиться. Со своей стороны предлагаю учителям и родителям сообщать мне обо всех случаях давления на школы в данном вопросе», – добавила Поклонская.

Наталья Поклонская родилась 18 марта 1980 в поселке Михайловка Ворошиловградской области УССР (ныне – Луганская народная республика). В 1987 году вместе с родителями и старшей сестрой переехала в Крым, в Евпаторию.