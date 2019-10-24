Россиянина в Москве арестовали по подозрению в госизмене

В Москве россиянина Алексея Валуева арестовали по подозрению в государственной измене, об этом сообщила пресс-секретарь Лефортовского суда столицы Ксения Первовласенко.

«Постановлением <...> от 14 октября избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сказала пресс-секретарь, передает РИА «Новости».

Срок ареста определен до 12 декабря, подробности дела не раскрываются.

В августе Лефортовский суд избрал меру пресечения для подозреваемого россиян в государственной измене в виде заключения под стражу.