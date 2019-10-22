Кремль отказался комментировать дело экс-губернатора Дубровского до суда

В Кремле считают преждевременным комментировать возбуждение уголовного дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского до решения суда, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я не могу вам дать какую-либо информацию, естественно, мы не можем обладать знаниями о каких-то деталях тех обвинений, которые предъявляются... Я могу только в общем повторить то, что мы говорим каждый раз в подобных ситуациях: вину любого человека может признать только суд», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, следят ли в Кремле за делом Дубровского.

Ранее сообщалось, что Дубровский скрылся от следствия в Швейцарии. Перед этим адвокат Игорь Трунов сообщил, что против экс-губернатора завели дело о превышении полномочий.

Во вторник ФАС подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении Дубровского.

Он подал в отставку в марте 2019 года, на посту губернатора Челябинской области Дубровский работал с 2014 года.

Напомним, в четверг Дубровский опроверг сведения о бегстве в Швейцарию.

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