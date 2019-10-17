Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за другого миллиардера

Экс-супруга одного из богатейших людей России Романа Абрамовича, основательница музея современного искусства «Гараж», дизайнер 38-летняя Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса.

Отмечается, что бракосочетание состоялось еще на прошлой неделе, в числе гостей на свадьбе присутствовали только родные и близкие пары, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на US Weekly.

В браке с Абрамовичем, который продлился с 2008 по 2017 год, Жукова родила сына и дочь. Ниархос связал себя узами брака впервые.

Ранее сестра Майкла Джексона, певица Джанет Джексон вышла замуж за катарского миллиардера.