Венедиктов провозгласил себя с Макаревичем «санитарами леса»

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал на своей странице в социальной сети совместное фото с лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем.

«Мы с Макаром ходим парой, санитары (леса) мы с Макаром», – написал Венедиктов в Instagram.

Ранее Макаревич, говоря об озабоченности жителей других стран проблемами изменения климата Земли, заявил, что россияне «живут за забором».