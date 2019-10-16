Кандидаты в президенты США от демократов призвали «жестко противостоять» России

Соединенные Штаты должны жестко противостоять России на мировой арене, заявил в ходе четвертых общенациональных теледебатов претендентов на пост кандидата в президенты США от Демократической партии сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер.

Бывший член Палаты представителей Конгресса США от штата Техас Бето О'Рурк в эфире телеканала CNN заявил о необходимости «проявлять твердость в том, чтобы заставлять Россию отвечать за ее попытки подорвать величайшую в мире демократию», передает ТАСС.

По словам политика, «до сих пор благодаря политике Дональда Трампа русским удавалось уходить от ответа за их действия», при этом он утверждает, что Россия «продолжает попытки подорвать американскую демократию».

«Для того, чтобы противостоять России на мировой арене, необходимо восстановить наши союзнические связи с другими странами, поскольку именно это делает Америку сильной», – подчеркнул демократ, указав в то же время на необходимость использовать и дипломатические методы для достижения внешнеполитических целей.

«Совершенно очевидно, что мы не можем позволить русским продолжать укреплять позиции на мировой арене, – заявил сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер. – Мы не можем позволить России вмешаться в демократические процессы на Украине, Латвии и Литве, и мы должны твердо заявить о том, что они не могут вмешиваться в наши выборы, что совершенно неприемлемо».

«Этот президент [США Дональд Трамп] больше контактирует с Владимиром Путиным, чем с нашим союзником [канцлером Германии] Ангелой Меркель, – добавил сенатор. – Я положу этому конец и восстановлю целостность американской внешней политики».

Миллиардер Том Стейер в свою очередь отметил, что политика Трампа в отношении России «была провальной». «Если посмотреть на существующие в мире проблемы, то представление о том, что США могут действовать в одиночку, без поддержки наших традиционных союзников, не выдерживает никакой критики», – подчеркнул Стейер.

Со своей стороны сенатор от Миннесоты Эми Клобушар выступила с утверждением, что «ситуация еще более серьезна, чем кажется, поскольку мы не обсуждаем подробно вопрос о том, как не допустить вмешательства России в наши выборы».

Ранее бывший вице-президент США Джозеф Байден в ходе теледебатов демократов в штате Огайо выразил мнение, Трамп может допустить распад НАТО.

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