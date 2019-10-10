В Ростове-на-Дону экстренно приземлился самолет из-за пистолета у пассажира

В аэропорту Платов в Ростове-на-Дону экстренно приземлился самолет, который летел по маршруту Москва - Бургас (Болгария). Причиной стало наличие у одного из пассажиров пистолета.

«Во время полета мужчине-астматику стало плохо прямо на борту. А когда он полез в сумку за лекарством, то увидел в ней свой пистолет, о чем и сообщил бортпроводнице. Позже пассажир рассказал правоохранителям, что забыл травматическое оружие в своей ручной клади», – приводит «Комсомольская правда» слова источника.

Стюардесса, узнав о наличии пистолета у пассажира, сообщила об этом командиру экипажа, который в соответствии с инструкцией принял решение об экстренной посадке.

Самолет успешно приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону, а после выяснения обстоятельств ЧП вылетел в пункт назначения.

Теперь правоохранительные органы разбираются, как оружие не обнаружили при пропуске пассажиров на борт лайнера.