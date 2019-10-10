Большинство россиян назвали выборы 8 сентября честными и достоверными

Почти 60% россиян считают, что в большинстве регионов выборы 8 сентября прошли честно, их результаты достоверны и соответствуют волеизъявлению избирателей, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные в четверг.

«Несмотря на то, что выборы проходили не во всех регионах, абсолютное большинство россиян (91%) знали о состоявшихся выборах. Мы зафиксировали высокий уровень доверия результатам выборов: 57% согласились с мнением, что результаты выборов в большинстве регионов достоверны и соответствуют волеизъявлению избирателей», – передает ТАСС слова руководителя практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ, кандидата политических наук Михаила Мамонова.

По его словам, о недостоверности прошедших выборов заявили лишь 30% россиян. «Среди жителей столиц негативную оценку прошедшим выборам высказал 31% респондентов, что близко к общероссийскому показателю. Динамика оценок – положительная. В сентябре 2018 года о доверии результатам выборов заявили 55%, о недоверии – 34%», – уточнил Мамонов.

Он отметил, что при ответе на более жесткий вопрос о честности прошедших выборов, 59% респондентов оценили их как честные. «При этом 14% назвали их бесспорно честными и 45% – скорее честными. Негативную оценку дали всего 26% россиян, среди жителей столиц этот показатель составил 34%. По этому вопросу также зафиксирована положительная динамика – год назад в целом честными прошедшие выборы назвали 57%, а нечестными – 33%», – подчеркнул глава практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ.

Он добавил, что рост положительных оценок является устойчивой динамикой, которая фиксируется на протяжении последних лет. «Говоря о нечестности [выборов], респонденты чаще всего вспоминали примеры, о которых писали в СМИ, сети интернет. Говорили о неверии в честность выборов в принципе», – заключил Мамонов.

Всероссийский инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 11 сентября среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, 8 сентября в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.