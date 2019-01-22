Собянин отправил на дополнительную экспертизу проект дома на Большой Никитской

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что нужно провести дополнительную экспертизу проекта дома на Большой Никитской, 17, стр.1, который некоторые считают историческим ценным объектом, а другие – новоделом на месте бывшего купеческого здания.

«Считаю, что все эти доводы и аргументы нужно спокойно проанализировать, провести дополнительную экспертизу и после этого принять взвешенное решение», – приводятся слова Собянина на сайте мэра Москвы.

Он отметил, что публичные слушания по судьбе дома купца Булошникова на Большой Никитской «были жаркими»: некоторые утверждали, что это «исторически ценный объект», а другие считают, что после многочисленных реконструкций это уже «новодел на месте бывшего купеческого дома».

«Одни говорили, что существующее здание снесут. Другие утверждали, что не собираются это делать. Одни считают, что увеличение максимальной высоты до 32 метров нарушит гармонию старинной улицы, другие говорят, что на Большой Никитской уже сегодня достаточно зданий выше этой отметки», – рассказал Собянин, объясняя необходимость дополнительной экспертизы.

14 декабря стало известно, что московская градостроительная земельная комиссия разрешила снести дом по адресу Большая Никитская, 17, строение 1. При этом его должны были исключить из категории «зона сохраняемого землепользования». На месте здания предполагалось строительство многоэтажного жилого комплекса высотой до 32 метров.

Дом на Большой Никитской построил купец Булошников в 1830 году, в 1886 году к зданию добавили третий этаж.