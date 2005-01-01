Советовавшего нацелить ракеты на Петербург эстонского журналиста направили к врачу

Эстонского журналиста Вахура Кооритса, высказавшегося за размещение на территории республики нацеленных на Санкт-Петербург ракет, следует проверить с медицинской точки зрения, заявил первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«Журналиста, скорее всего, надо проверить с медицинской точки зрения, все ли у него с головой в порядке», – приводит его слова РИА «Новости».

Красов отметил, что подобные заявления, звучащие от журналистского сообщества наших соседей, не приведут к нормальным взаимоотношениям. «Надо еще рассмотреть, может ли он (эстонский журналист – прим. ВЗГЛЯД) выполнять свои функциональные обязанности», – заметил Красов.

Парламентарий отметил, что прибалтийские республики и Польша всегда были в «передовом отряде» стран, которые очерняли Россию и ее политику. «Не удивительно, что эти страны сейчас выходят с новыми, маниакальными идеями о том, чтобы разместили такое вооружение и технику для того, чтобы, как он (журналист – прим. ВЗГЛЯД) сообщил, [быть] в готовности поразить, уничтожить Санкт-Петербург», – отметил он.

Напомним, эстонский журналист Вахур Кооритс призвал разместить на территории республики ракеты, способные поразить Санкт-Петербург, а также закупить военные корабли, чтобы мешать российскому торговому флоту.