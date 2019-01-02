В аэропорту Одессы задержали россиянина с поддельным паспортом

В международном аэропорту «Одесса» задержан прибывший из Турции гражданин России с поддельным паспортом, сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда государственной пограничной службы Украины.

Инцидент произошел вечером 1 января в аэропорту «Одесса». Гражданин России прибыл из Стамбула. «При тщательной проверке выявлена частичная подделка, а именно – информационной страницы», – передает УНИАН сообщение пресс-службы.

Пограничники установили, что паспорт куплен за 2 тыс. долларов на территории Турции.

В результате мужчине 1987 года рождения отказано в пересечении границы Украины, ему запретили въезд в страну сроком на три года. Паспорт изъяли. Куда будет отправлен россиянин, не сообщается.