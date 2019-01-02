Проезд в общественном транспорте Москвы подорожал

В Москве подорожал проезд в общественном транспорте – как разовый по карте «Тройка», так и по «Единому» билету.

Проезд по «Тройке» в метро и на наземном транспорте составляет 38 рублей за поездку вместо 36, по тарифу «90 минут» на «Тройке» подорожал до 59 рублей с 56 рублей, передает РИА «Новости».

«Единый» билет на 60 поездок вырос в цене до 1,9 тысячи рублей вместо 1 тыс. 765 рублей. Срок действия билета с момента покупки теперь составляет 45 дней.

Изменилась цена безлимитных билетов – с 2 тыс. 75 рублей до 2 тыс. 170 рублей подорожал «Единый» на 30 суток, а на 90 дней – до 5 тыс. 430 рублей с 5 тыс. 190 рублей.

Льготный билет для учащегося в метро на месяц теперь стоит 395 рублей вместо 380, на наземный транспорт – 260 рублей вместо 250. Разовая поездка для учащихся не подорожает.

Также отменен ряд непопулярных билетов: вместо ТАТ на 60 поездок можно использовать безлимитный ТАТ на 30 дней за 1 тыс. 140 рублей, упразднены «Единые» на 20 и 40 поездок и семь суток, их можно заменить билетом «Кошелек» карты «Тройка», «Единым» на 60 поездок.

В 2019 году тарифы на проезд в транспорте Москвы изменились в пределах 5,1%.