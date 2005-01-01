Путин на Крещение окунулся в прорубь

Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях, сообщили в пресс-службе Кремля.

В Кремле не уточнили, где именно российский лидер погружался в иордань. Отмечается, что Путин находился в Московской области, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Путин уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь на Крещение.

Традиция погружения в крещенскую прорубь – иордань – символизирует крещение Иисуса Христа в реке Иордан.

Купания в проруби, которые традиционно проходят с 18 на 19 января в России в один из главных православных праздников – Крещение Господне, являются не церковным обрядом, а народным обычаем. В Русской православной церкви при этом в целом благосклонно смотрят на данную традицию, если человек относится к погружениям в прорубь с благоговением и ему это позволяет здоровье.

В торжественных мероприятиях на Крещение в этом году участвовали больше 2,4 млн человек.