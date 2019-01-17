Россиянин получит серебро ОИ-2012, которого за допинг лишили грузинского борца

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил борца вольного стиля Давита Мозманашвили серебряной медали Олимпийских игр 2012 года, на тех соревнованиях спортсмен выступал за Грузию, сообщает МОК.

Модзманашвили лишили медали за нарушение антидопинговых правил, которое было выявлено после перепроверки проб спортсменов-участников, передает РИА «Новости» со ссылкой на МОК. Результат борца был аннулирован, он должен вернуть медаль.

Отмечается, что на тех же соревнованиях россиянин Билял Махов завоевал бронзовую медаль, теперь, согласно регламенту, серебряную медаль передадут ему.