Голубая вода потекла из кранов в домах Стерлитамака

В башкирском Стерлитамаке у жителей нескольких домов из крана потекла голубая вода, в Сети появилось видео.

Цвет жидкости похож на цвет воды в океане на дорогих курортах. При этом вода пенится, передает Bash.news.

Жители города перепугались, они гадают, насколько безопасно использовать такую воду.

Владельцы автомобилей предположили, что из кранов потекла «незамерзайка» или тосол.

Местная управляющая компания ООО «УК «Наш дом» направила в адрес АО «Водоснабжающая компания» письменное обращение в связи с ситуацией.

«Результаты обращения будут опубликованы на официальной странице управляющей компании», – сообщили в УК.