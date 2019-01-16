Роспотребнадзор выяснил процент содержания растительных жиров в молоке и сыре

В России порядка 8% молока и твердого сыра содержат растительные жиры, выяснили в ходе проверки Роспотребнадзор и Национальный союз производителей молока.

Качество продуктов проверялось в пяти субъектах России: Воронежской области, Краснодарском крае, Брянске, Санкт-Петербурге и Хабаровске.

Для проверки были закуплены все представленные на полках виды твердого сыра по ценам до 500 рублей за килограмм и молока жирностью до 3,2%, передает «Экономика сегодня».

В четырех их пяти субъектов не было выявлено серьезных нарушений, «показатели доли фальсифицированной продукции» соответствовали «общероссийским данным – 7-8%».

Однако серьезные нарушения были найдены в образцах сыра из Хабаровского края – из 46 проб в одной было обнаружено превышение более 2% фитостеринов. Это свидетельствует об использовании в производстве растительных жиров.

Ранее сообщалось, что в России начали открыто маркировать продукты с заменителями молочных жиров.