Продукты с заменителями молочных жиров начали открыто маркировать

В России с 11 января производители молокосодержащей продукции с добавлением растительных жиров будут открыто маркировать упаковки, сообщает пресс-служба Роскачества.

В пятницу, 11 января, истекает 180-дневный срок, отведенный производителям молочной продукции, содержащей растительные жиры; за этот период они должны были сменить упаковки и оформление новых деклараций согласно поправкам техрегламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», говорится на сайте Роскачества.

Теперь «молокосодержащая продукция с добавлением растительных жиров будет маркироваться «открыто». Это значит, что «из названий молокосодержащих продуктов должно быть понятно, что они содержат заменители молочного жира».

Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева заявила, что покупатели смогут видеть реальный состав продукта и делать осознанный выбор в пользу того или иного производителя.

Соответствующие надписи «можно будет найти на информационном поле, специально выделенном на упаковке или этикетке продукта, при этом текст будет выделен контрастным шрифтом относительно фона».

Отмечается, что производители должны будут наносить текст шрифтом не менее 2,5 миллиметра на лицевой стороне упаковки или этикетки. Кроме того, там же будет располагаться надпись «Содержит растительные масла» размером не менее трех миллиметров.

Также теперь нельзя использовать в названиях подобных товаров молочные термины, то есть «сметана, которая содержит растительные жиры, будет называться «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны».

Напомним, о новых правилах маркировки молочных продуктов стало известно в июле 2018 года.