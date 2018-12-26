Доля пользователей мобильного интернета в России за год удвоилась

В 2018 году число пользователей интернета, использующих для этого только мобильные устройства, выросло почти вдвое – с 18% до 35%, свидетельствуют данные GfK.

По данным GfK в целом аудитория интернета среди россиян старше 16 лет за год выросла на 3 млн человек. При этом общее число пользователей сети достигло 90 млн человек, или 75,4% от всего взрослого населения, сообщает «Коммерсант».

При этом прирост происходит в основном за счет старшего поколения.

Число пользователей, использующих только мобильный интернет, выросло почти вдвое. В GfK это объясняют увеличением проникновения мобильных устройств с доступом в интернет.

«Стремительный рост сегмента mobile only меняет все лицо интернета. Интернет уже в ближайшем будущем может стать прежде всего мобильным и только во вторую очередь десктопным», – считает руководитель отдела медиаисследований GfK Сергей Кетов.

В декабре исследование Content Review показало, что в 2019 году россияне могут столкнуться с ростом цен на мобильный интернет.