Россиян предупредили о росте цен на мобильный интернет

В наступающем году россияне могут столкнуться с ростом цен на мобильный интернет, следует из исследования Content Review.

Как сообщил «Коммерсанту» глава Content Review Сергей Половников, цены на интернет могут подняться в связи с вступлением в силу «закона Яровой» и ростом НДС с 18% до 20%. Крупные российские операторы сотовой связи – Tele2, «МегаФон» и «Вымпелком» – уже оповестили абонентов о повышении цен на услуги.

В настоящее время Россия занимает восьмое место в рейтинге самого дешевого мобильного интернета. Средняя стоимость одного гигабайта составила 55,5 рублей: этот показатель с мая 2018 года снизился на 15%.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в декабре Госдума в очередной раз приняла закон об отмене национального роуминга, но законодательному органу страны вот уже который год успешно противостоит тройка сотовых операторов, не желающих терять огромные доходы от роуминга.