В московской квартире нашли двух маленьких истощенных девочек без родителей

В московской квартире сотрудники экстренных служб нашли двух маленьких истощенных девочек после вскрытия двери в многоэтажке, сообщил представитель экстренных служб.

«После вскрытия входной двери в квартиру в ... жилом доме на улице 1-ая Вольская обнаружены две девочки двух и пяти лет в состоянии истощения», - сказал собеседник РИА «Новости».

Источник добавил, что двухлетняя девочка получила переохлаждение, пытаясь самостоятельно помыться в ванной. «Родители в квартире отсутствуют, на место ЧП вызваны врачи», – отметил он.

По тем же данным, сейчас ведется розыск врачей, обстоятельства инцидента выясняются.