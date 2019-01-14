Нефть подешевела на слабой статистики из Китая

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются после слабой статистики по торговле из Китая, которая усилила опасения за экономику страны.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,94% – до 59,91 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,95% – до 51,11 доллара за баррель, передает РИА «Новости».