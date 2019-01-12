Экипаж Каргинова дисквалифицировали на ралли «Дакар» из-за наезда на зрителя

Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова дисквалифицирован на ралли «Дакар» после наезда на зрителя в ходе пятого этапа соревнования, который проходит в Перу.

Каргинов занимал третье место в генеральном зачете грузовиков после пятого этапа, уступая 16 минут 45 секунд лидеру и партнеру по команде Эдуарду Николаеву, передает РИА «Новости».

В сообщении команды указывается, что после старта на скоростном спецучастке на машине Каргинова «вышел из строя редуктор переднего моста, экипаж ехал на заднем приводе, с большим трудом преодолевая дюны».

На одном из сложных подъемов в песках собралось много зрителей; пилот попытался «преодолеть подъем и объехать находившуюся на дюне группу людей», зрители начали «убегать с траектории движущегося грузовика», однако «один из них споткнулся в мягком песке и ногой попал под заднее колесо машины».

Отмечается, что Каргинов «не видел этого момента и о случившемся узнал только по приезду на бивуак».