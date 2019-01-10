Рост добычи газа в России побил многолетний рекорд

В 2018 году добыча газа в России выросла примерно на 5% – до рекордных 725 млрд кубометров, заявил министр энергетики Александр Новак на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Новак заявил, что в газовой отрасли был побит 18-летний рекорд – добыто 725 млрд кубических метров газа, что составляет «примерно пятипроцентный прирост к 2017 году», передает РИА «Новости».

Министр отметил, что в 2018 году, в частности, была введена в эксплуатацию третья очередь Бованенковского месторождения.

Кроме того, добыча нефти в России в 2018 году выросла на 10 млн тонн, или на 1,6% к 2017 году – до 556 млн тонн. Введено в эксплуатацию 54 месторождения, «из них несколько крупных», как, например, Русское, Тагульское, Куюмбинское.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин на встрече с главой Минэнерго Александром Новаком призвал совместно с регионами развивать программу газификации внутри страны.