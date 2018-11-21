Порошенко поймали на незаконном присвоении Филарету звания Героя Украины

Президент Украины Петр Порошенко не имел права присваивать звание Героя Украины лидеру раскольников Филарету (Денисенко), так называемому почетному патриарху неканонической «новой церкви», об этом заявил бывший руководитель главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

В комментарии украинскому изданию «Страна» он заявил, что, в соответствии с законодательством, глава государства не имеет права самостоятельно принимать такие решения. Порошенко должен был получить представление соответствующих органов и наградной лист установленного образца, уточник Вовк.

Кроме того, по его словам, выдвижение кандидатов на звание героя Украины осуществляется по месту их работы.

В среду Порошенко присвоил Филарету звание героя Украины, отметив вклад лидера украинских раскольников в «борьбу за автокефалию».