Премьер-министр Украины перепутал Киев с Днепром

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Днепр с Днем города фотографией с видами Киева.

Гройсман разместил поздравление с Днем города в адрес Луцка, Житомира, Николаева и Днепра в Facebook.

Он опубликовал фотографии с видами городов, подписав каждую. На фото с надписью «Днепр» изображен мост через Днепр в Киеве с торговым центром Silver Breeze на заднем плане, передает РИА «Новости».



Подписчики Гройсмана стали шутить над ошибкой премьера. Alexander Valerievich поинтересовался, давно ли тот не был на родине.

«Днепр вроде же еще не в полном составе в Киев переехал, так что поздравлять Днепр киевской фоткой немного рано», – заметил Вадим Бедринец.

В августе президент Украины Петр Порошенко перепутал слова «Марша украинских националистов» на открытии военного парада в честь Дня независимости страны.

Ранее Порошенко в своем посте в Facebook, который был посвящен Дню Ялты, сделал три ошибки, цитируя первую строчку украинского государственного гимна.