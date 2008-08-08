Захарова показала игривое фото

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала фотографию с брифинга, которую пользователи социальных сетей превратили в мем «МИДсестра».

«С партнерами можно общаться только в белом халате», – гласит подпись на фото, которое опубликовала Захарова в Facebook.

«Народное творчество. Всех с пятницей и вылечу», – пообещала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства. Запись появилась на ее страничке в пятницу, 7 сентября.