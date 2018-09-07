Женщина пойдет под суд за падение ее кота на голову прохожему

Житель итальянского города Кьери в суде потребовал возмещения ущерба с хозяйки кота, упавшего на него с восьмого этажа.

Мужчина 27 июля приехал в Турин, чтобы заглянуть на рынок Санта-Рита. Когда он проходил мимо здания по улице Виа Триполи на него с восьмого этажа упал шестикилограммовый кот, сообщает портал «Италия по-русски».

Пострадавший получил серьезную травму шейных позвонков и был госпитализирован. Кот не выжил.

Муниципальная полиция оштрафовала владелицу кота за отсутствие контроля над передвижениями животного. Теперь компенсацию потребовал пострадавший.