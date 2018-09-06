Борьбу с российским влиянием в США доверили сотруднице лояльного Трампу канала

Основным кандидатом на пост главы входящего в структуру Госдепартамента Центра глобального взаимодействия (ЦГВ), занимающегося противодействием информационному влиянию со стороны России, является репортер телеканала Fox News Ли Габриэль, сообщил американский телеканал CNN.

Источники телеканала утверждают, что Габриэль, которая является ведущей интернет-выпусков новостей, касающихся темы национальной безопасности США, намерена вскоре уйти со своего места работы и переехать в Вашингтон, передает ТАСС.

Официальных заявлений о назначении Габриэль пока не поступало.

Габриэль является выпускницей Военно-морской академии Соединенных Штатов, проходила службу в ВМС США. Была пилотом истребителя-бомбардировщика F/A-18 Hornet и специалистом по разведданным. За время службы принимала участие в боевых операциях.

До того, как прийти на Fox News, Габриэль работала в калифорнийском филиале телеканала NBC и специализировалась на военной тематике.

Отметим, популярный в США телеканал Fox News является одним из самых лояльных СМИ к главе Белого дома Дональду Трампу, а ведущая телепередачи Fox & Friends Хезер Науэрт, которую Трамп называл «самым честным шоу», впоследствии назначили официальным представителем Госдепартамента США.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытках создания на Западе структуры «информационного спецназа» для борьбы с российским влиянием.