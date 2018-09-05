Суд объяснил, как спикер гордумы Тюмени отделался штрафом за смертельное ДТП

Тюменский районный суд приговорил спикера гордумы Дмитрия Еремеева, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух человек, к штрафу в размере 160 тыс. рублей.

Уголовное дело поступило в суд 28 августа с ходатайством следователя о прекращении уголовного преследования и назначения судебного штрафа, передает РИА «Новости».

«В ходе заседания было установлено, что Еремеев совершил впервые преступление, относящееся к категории средней тяжести, вину признал, раскаялся, причиненный потерпевшим вред возместил», – уточнили в суде.

Также говорится, что потерпевшие претензий к Еремееву не имеют и согласны с прекращением уголовного дела. Прокуратура поддержала ходатайство следователя, попросив для подсудимого наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.

«При таких обстоятельствах суд удовлетворил ходатайство следователя и принял решение о прекращении уголовного дела в отношении Еремеева Д.В. с назначением ему меры уголовно-правового характера: судебный штраф в сумме 160 тыс. рублей», – отметили в суде.

В то же время прокуратура Тюменской области сообщила об обжаловании решения суда о штрафе для Еремеева.

«В апелляционном представлении поставлен вопрос об отмене постановления и возвращении ходатайства и материалов уголовного дела руководителю следственного органа для дальнейшего расследования», – отметили в ведомстве.

Авария произошла 24 июня на трассе Курган – Тюмень. Автомобиль Toyota Land Сruiser, за рулем которого находился Еремеев, столкнулся с Toyota Avensis, который загорелся. Находившиеся в горящей машине два человека погибли.