Ярмольник сравнил ФСО с персонажем из басни Крылова

Актер и ведущий Леонид Ярмольник в зале Хамовнического суда во время заседания по делу о ДТП с участием четырех автомобилей назвал Федеральную службу охраны волком, а себя ягненком.

«ФСО сделала неоправданно дорогой ремонт, а издержки хочет повесить на меня. Мне это напоминает всем знакомую школьную историю, когда, зная ответ в задачке, решение подгоняешь. Или классическая история от Ивана Андреевича Крылова. «Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать», – сказал волк и в темный лес ягненка поволок. Уважаемый суд, если в этом спектакле такое распределение ролей, что ФСО – волк, а Ярмольник – ягненок, то я хочу отказаться от роли», – приводит «Москва» слова актера.

Ярмольник зачитал свою речь по бумаге и отметил, что не каждый день ему приходится выступать с невыученным текстом.

ФСО потребовала взыскать с актера 800 тыс. рублей, утверждая, что Mercedes ФСО в ДТП с участием четырех машин был разбит по его вине. Ярмольник сообщил, что инцидент произошел в 2016 году, а претензии у ведомства к нему возникли лишь спустя полтора года.

Всего ремонт был оценен в 1,2 млн рублей при стоимости машины в 1,7 млн. Актер выплатил 400 тыс. рублей и был согласен на выплату еще 310 тыс., так как, согласно экспертизе, ремонт стоит именно 710 тыс. рублей.